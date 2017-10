Succes voor OM in jihadistenzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag bij de rechtbank in Rotterdam succes geboekt in een zaak tegen in totaal drie vermeende jihadisten. Twee Rotterdamse verdachten die zich waarschijnlijk in Syrië hebben aangesloten bij de gewapende strijd, mogen bij verstek worden berecht, zo bepaalde de rechter op dringend verzoek van de officier van justitie.

Het belang voor de samenleving geeft volgens de rechtbank de doorslag boven het belang van de twee verdachten om aanwezig te kunnen zijn bij hun strafzaak. Eerder wilde de rechtbank in Rotterdam in twee vergelijkbare, grote terroristenzaken nog niet aan de berechting van de verdachten beginnen omdat ze nog in het buitenland zijn.

Aanklager Ferry van Veghel legde dinsdag uit dat alles is geprobeerd om de twee afwezige verdachten Houssaine Z. (28) en Saad C. (28) op de hoogte te brengen van hun strafzaak. Hun moeders zijn geïnformeerd over de zaak. Ook is via social media geprobeerd om contact te krijgen. Bovendien zijn in IS-gebied advertenties op Facebook verspreid.

Nederland loopt volgens de aanklager achter met de veroordeling van terrorismeverdachten die in het strijdgebied zijn. Van Veghel zei dat in België tot dusver 122 strijders bij verstek zijn veroordeeld. In Nederland is dat nog slechts iets meer dan tien keer gebeurd, door de rechtbank in Den Haag. Tot 1 juni van dit jaar zijn vanuit Nederland ongeveer 280 mensen uitgereisd naar Irak of Syrië. Ongeveer vijftig zijn teruggekeerd.

Houssaine Z. en Saad C. zijn vermoedelijk eind november 2015 richting het strijdgebied gereisd samen met medeverdachte Mohamed R. (32). Hij werd begin dit jaar aangehouden in Spanje, uitgeleverd aan Nederland en zit nog vast. Mohamed R. ontkent dat hij in Syrië of Irak is geweest en heeft meegevochten. De Rotterdammer zegt dat hij slachtoffer is van een persoonsverwisseling.

De zaak tegen het drietal zal vermoedelijk in februari worden behandeld.