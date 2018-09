Succes actie Oss verrast initiatiefnemer

Als vader van een dochter van drie die ook regelmatig in een stint van het kinderdagverblijf zit, had hij het gevoel dat hij iets moest doen na het tragische ongeval in Oss. Maar dat zijn inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden zo’n succes zou worden had Nick Nietveld uit Almere totaal niet verwacht. Na een dag was er al 100.000 euro binnen.

„Ik ben eigenlijk maar een buitenstaander die iets goed wilde doen voor de mensen. Maar dat het zo goed zou gaan, geloof je toch niet. Ik ging er vooral vanuit dat alle beetjes zouden helpen. Maar het gaat zo hard. Er komt van alles binnen, van grote tot kleine bedragen. Ik ben blij dat het zo gaat. Ik wil ook zeker geen held zijn, maar wil de mensen helpen.”

Nietveld beseft dat de nabestaanden nu vooral bezig zijn met het verdriet en het verwerken. „Ik wilde iets doen voor het plaatje erna. Er is geld nodig voor een mooie uitvaart en mogelijk ook aanpassingen in de huizen van de slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen. Nu er zoveel binnenkomt, is er wellicht ook wat geld over om straks bijvoorbeeld de machinist een beetje te helpen of om een gedenkteken te maken.”

Het geld wordt gestort op een rekening van de gemeente Oss. Volgens Nietveld staat het daar veilig en ontstaan er ook geen verkeerde ideeën. In overleg met de gemeente en nabestaanden zal straks worden bekeken hoe het geld het beste kan worden verdeeld. „Ik heb nog geen contact gehad met de nabestaanden, die hebben nu ook wel wat anders aan hun hoofd. Maar ik heb wel begrepen dat ze ervan op de hoogte zijn en hoop dat het ze steun geeft.”

De inwoner van Almere zette niet eerder zo’n actie op. Hij besloot donderdagavond toch op Facebook een poging te doen. Hij kwam daarna in contact met iemand in Oss, die het bericht ook in die regio deelde. „Toen is het balletje gaan rollen.”