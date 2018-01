„Stuur een vergeten kind een berichtje”

Met de uitreiking van een speciale prijs geven Johnny de Mol, Jamai Loman en Juvat Westendorp in de Amsterdamse Vondelkerk maandagochtend de aftrap voor de Week van Het Vergeten Kind. Tijdens de week wordt aandacht gevraagd voor de vele duizenden kinderen die opgroeien in een probleemgezin of in een jeugdinstelling. De award is bestemd voor een persoon of organisatie die zich bijzonder inzet voor deze kinderen.

De campagneweek van Het Vergeten Kind draait deze keer om ‘kleine gebaren van echte aandacht’. Via de website kunnen mensen een berichtje sturen aan een kind. Alle berichtjes worden op een sjaal gedrukt, om zo te komen tot de langste sjaal van Nederland. Na de actie worden de sjaals uitgedeeld aan kwetsbare kinderen.

Het Vergeten Kind, voorheen de Guusje Nederhorst Foundation, geeft directe hulp door sport en spel, workshops en vakanties voor kinderen die in de knel zitten. De stichting geeft ook indirecte hulp door een bewustwordingscampagne en het beïnvloeden van beleid.