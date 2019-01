Sturgeon niet verrast door nederlaag May

De Schotse premier Nicola Sturgeon reageerde niet verrast op de historische nederlaag van Theresa May in de stemming over haar brexitdeal. „Het was al maanden duidelijk dat die eraan zat te komen”, liet ze op Twitter weten.

„Er is genoeg tijd verspild. Het is tijd om de artikel 50-klok stil te zetten en die kwestie opnieuw voor te leggen aan de kiezer. Schotland stemde voor lid blijven van de EU en we willen er niet tegen onze zin worden uitgesleept”, aldus Sturgeon, leidster van de Schotse nationalisten.