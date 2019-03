Stukje stadsmuur Maastricht stort in

In Maastricht is zaterdagavond een stuk stadsmuur langs de Sint Pieterskade ingestort. De stenen vielen in een vijver, aldus de politie.

Hoe het enkele meters hoge stuk muur, over een breedte van zes meter, kon instorten is niet duidelijk. Er liepen net twee mensen langs toen het gebeurde, maar zij bleven ongedeerd.

De brandweer heeft met warmtemeters gezocht naar eventuele slachtoffers onder het puin. Maar volgens een woordvoerder van de brandweer zijn geen gewonden aangetroffen.

Naast het ingestorte deel staat een stuk stadswal bol, zei de woordvoerder. Een constructeur en de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Maastricht bekijken wat ze daarmee moeten. Niet uitgesloten kan worden dat de eeuwenoude muur nog verder instort.

De omgeving van het gat in de muur is afgezet, mede omdat de muur mogelijk instabiel is, aldus de woordvoerder.

Aan de eeuwenoude vestingmuur zijn vorig jaar werkzaamheden uitgevoerd. Zo is er achterstallig en regulier onderhoud geweest aan de twee rondelen De Vijf Koppen en Haet ende Nijt en aan de Poort Waerachtig van de stadsmuur. De werkzaamheden waren rond oktober 2018 klaar.