Stukje Oranjegeschiedenis op Tefaf

Een wandtapijt dat ooit heeft toebehoord aan stadhouder Frederik Hendrik (1584 - 1647) is nu te koop op de internationale kunst- en antiekbeurs Tefaf, die donderdag opent voor genodigden en zaterdag voor iedereen. Aangenomen wordt dat twee figuren op de muurtooi de prins zelf, zoon van Willem van Oranje en ook wel bekend als de Stedendwinger, en zijn zoon laten zien, terwijl ze de mythologische figuren Dido en Aeneas gadeslaan.

Het tafereel, oorspronkelijk naar een werk van de Italiaanse kunstenaar Perino del Vaga, werd later met genoemde twee figuren aangepast naar een ontwerp van diens Duitse collega Francis Cleyn. Het wandtapijt is uit wol en zijde gemaakt in Engeland.

Een schilderij van Edgar Degas (1834 - 1917) is zoals reeds bekend één van de sterattracties van de Tefaf van dit jaar. Het is een olieverf op doek van drie danseressen. Over de vraagprijs van het werk uit 1891 wordt schimmig gedaan. De verwachting is echter dat de opbrengst een record voor de Franse impressionist zal betekenen en dus hoger uitpakt dan de dik 37 miljoen dollar die enkele jaren terug bij Sotheby’s in New York werd neergeteld voor Degas’ rustende danseres uit 1879.

Er zijn op de Tefaf ook weer schilderijen van Vincent van Gogh te koop: een uit 1885, waarop Brabantse boerderijtjes en een boerin te zien zijn. Wat het moet opbrengen, wordt nog niet gezegd, maar het is vast meer dan de 45 Britse pond die een Italiaanse journalist er in 1968 in een Engels antiekwinkeltje voor heeft neergelegd. De andere Van Gogh is een schilderij dat hij in 1886 vervaardigde van in het Bois de Boulogne wandelende mensen.

De Tefaf gaat vooralsnog gewoon door als gepland, maar houdt de ontwikkelingen door het nieuwe coronavirus nauwlettend in de gaten en onderhoudt continu contact met de autoriteiten. Ook zijn er extra maatregelen getroffen op het gebied van hygiëne. De beurs trekt jaarlijks rond de 70.000 bezoekers en handelaren uit de hele wereld.