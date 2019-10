‘Studieresultaat lerarenopleidingen ondermaats’

Studenten aan lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs hebben na vijf jaar veel minder vaak een diploma op zak dan studenten van andere hbo-opleidingen, staat in de woensdag verschenen Keuzegids hbo 2020.

Gemiddeld haalt bijna 50 procent van de Nederlandse hbo-studenten binnen vijf jaar het diploma. Voor de lerarenopleiding talen is dit echter maar 27 procent. Ook voor de docentenopleidingen maatschappijvakken (33 procent), exacte vakken (35,8 procent) en sport (44 procent) liggen deze percentages stukken lager.

„Hoewel de instroom van de lerarenopleidingen de afgelopen drie jaar is gestegen, lost dit niets op als de studenten de opleiding vervolgens niet afmaken”, meldt de gids.

Het ministerie van Onderwijs nam de afgelopen jaren allerlei maatregelen om de lerarenopleiding zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het collegegeld in de eerste twee jaar is gehalveerd, de zij-instroomregeling werd uitgebreid en nog-onbevoegde leraren mogen al betaald voor de klas. „Nieuwe studenten naar de opleiding krijgen, blijkt echter niet genoeg: het studiesucces is laag.”

Studenten op pabo’s laten volgens de Keuzegids een ander beeld zien. Het studiesucces bij deze lerarenopleidingen ligt juist boven het landelijk gemiddelde.