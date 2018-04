Studie: Ook matig alcoholgebruik ongezond

Om gezond te blijven moeten mensen hooguit vijf à zes glazen wijn of bier per week drinken. Wie meer drinkt, verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een grote literatuurstudie die zaterdag wordt gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet.

Voor de studie werden 83 onderzoeken in verschillende landen met gegevens van bijna 600.000 alcoholdrinkers naast elkaar gelegd. Aan het onderzoek werd ook meegewerkt door wetenschappers van het Erasmus MC.

In Nederland komt het advies van de Gezondheidsraad voor verantwoord alcoholgebruik overeen met de uitkomst van de studie: drink geen alcohol, of hooguit één glas per dag. In andere landen ligt die grens veel hoger.