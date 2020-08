Studie: hele provincie kan worden verwarmd met oppervlaktewater

Bijna alle gebouwen in Noord-Holland kunnen op een duurzame manier van warmte worden voorzien door slim gebruik te maken van de wateren in de provincie. Onderzoek in opdracht van het provinciebestuur wijst uit dat 96 procent van alle ruim 1,5 miljoen woningen en bedrijfspanden op temperatuur kan worden gebracht met oppervlaktewater dat door de zon is opgewarmd.

Noord-Holland is een waterrijke provincie. Warmte kan worden onttrokken uit de vele wateren en worden opgeslagen in een speciale installatie voor warmte- en koudeopslag. „Het is daardoor een oneindige warmtebron”, legt de provincie uit. Om de techniek te laten werken, zijn verder een zogeheten warmtewisselaar en een warmtepomp nodig.

Voor de gebouwen die niet in aanmerking komen voor warmte uit oppervlaktewater, kan worden gedacht aan warmte uit afvalwater, aldus onderzoeksbureau Syntraal, dat de analyse voor de provincie heeft gemaakt. Concrete plannen en een strategie om de gebouwen in de provincie daadwerkelijk duurzaam te verwarmen, zijn nog in de maak.

Slechts zes wijken in Noord-Holland liggen te ver van geschikte oppervlaktewateren af om goed gebruik te kunnen maken van de nieuwe verwarmingsbron. Daar zijn wel andere technieken mogelijk om zonder aardgas panden te verwarmen, zoals restwarmte van industrie of datacentra.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 geen aardgas meer verstookt. Gemeenten en provincies zijn daarom druk bezig met het maken van plannen voor andere vormen van verwarming.