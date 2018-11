Studie AMC naar galwegkanker onder de loep

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) neemt een studie van het Amsterdam Universitair Centrum AMC naar galwegkanker onder de loep. Dat bevestigt de inspectie na berichtgeving door het AD. Tijdens de AMC-studie was er een onverwacht groot verschil in de sterftecijfers van twee patiëntgroepen.

Bij het AMC-onderzoek werden twee bestaande methoden voor de afvoer van gal met elkaar vergeleken. Bij de ene methode werd de gal afgevoerd met een drain via de huid en de lever. Bij de andere werd de gal door een buisje via de mond weggehaald. Halverwege de studie bleken er bij de eerste groep elf mensen te zijn omgekomen en bij de tweede groep drie. Omdat de oorzaak van dit grote verschil niet duidelijk was, stopte het AMC met de studie.

Naar aanleiding van een publicatie over de kwestie door de CCMO, de organisatie die toezicht houdt op medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, heeft de IGJ twee inspectiebezoeken gebracht aan het AMC. Daarover wordt een rapport geschreven. „Normaal gesproken maken we rapporten naar aanleiding van incidententoezicht niet openbaar, maar gezien de maatschappelijke onrust die dit incident heeft veroorzaakt, doen we dat nu wel”, aldus een IGJ-woordvoerster. „We streven naar openbaarmaking in januari.”