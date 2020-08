Studentenverenigingen in trek ondanks corona

Studentenverenigingen hebben het aantal aanmeldingen fors zien stijgen ten opzichte van vorig jaar, ook al zijn de introductieweken grotendeels in het water gevallen door coronamaatregelen. In diverse steden kregen de verenigingen zoveel aanmeldingen dat ze honderden studenten teleur moesten stellen wegens plaatsgebrek.

Tijdens de introductieweken is dit jaar anders dan normaal geen plaats voor grote feesten, bijeenkomsten met veel mensen of ontgroeningen. Die zijn door het kabinet verboden om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken. Veel activiteiten zijn online. Studentenverenigingen vragen geïnteresseerden ook zich via internet in te schrijven. Dat is meteen een van de mogelijke verklaringen voor de toename.

„Zo wordt de drempel om je als student aan te melden bij een studentenvereniging verlaagd en kan het dus met één klik op de knop vanuit huis”, verklaart vicevoorzitter Noëna van Schaik van Veritas. De Utrechtse studentenvereniging kreeg duizend aanmeldingen binnen, terwijl maar plaats is voor 450 nieuwe leden.

Ook Sint Olof in Tilburg kreeg meer aanmeldingen dan vorig jaar: de teller staat daar op 210. Normaliter schrijft Olof jaarlijks zo’n 150 nieuwe leden in. „Nieuwe eerstejaars hebben na maanden sociale onthouding behoefte aan een sociaal en actief studentenleven”, denkt voorzitter Kayleigh Schmitz. „Daarnaast leren de nieuwe eerstejaars bij een bijna volledige digitale introductieweek weinig studiegenoten kennen, iets wat toch zo belangrijk is in je eerste studiejaar.”

De Amsterdamse studentenvereniging LANX kreeg ruim 700 aanmeldingen binnen. Na een loting zijn er 300 aangenomen. LANX wil niet iedereen die lid wil worden aannemen, omdat de eerstejaars van deze lichting dan oververtegenwoordigd zijn in de vereniging.

In Groningen kregen de studentenverenigingen eveneens meer aanmeldingen dan in vorige jaren. Zo’n 900 studenten wilden graag als ‘feut’ bij Vindicat, maar slechts de helft kan toetreden tot het noordelijke corps. Albertus Magnus had plaats voor 500 nieuwe leden, maar kreeg bijna 1200 aanmeldingen, meldt RTV Noord.

AEGEE Delft verwacht door de coronacrisis juist een stuk minder aanmeldingen dan vorige jaren „aangezien reizen een groot aspect is van onze studentenvereniging”. De teller staat daar nu op zes aanmeldingen. Normaal zouden dat er rond deze tijd zo’n 20 zijn.