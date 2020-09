Studentenverenigingen Delft waarschuwen voor escalatie corona

Studentenverenigingen uit Delft roepen hun leden op „hun verantwoordelijkheid te nemen” om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vooral in studentenhuizen zijn veel besmettingen. „Het is 5 voor 12. Het is nog niet te laat, maar de tijd dringt”, schrijven de gezamenlijke verenigingen uit de stad in een brief aan hun leden.

De studentenorganisaties wijzen er in hun brief op dat de meeste besmettingen onder studenten plaatsvinden. „Als we niets doen, is de kans groot dat we in Delft in een totale lockdown terechtkomen. Dit betekent dat we wederom weken thuis moeten blijven”, waarschuwen ze.

Een woordvoerster van de gemeente nuanceert dat laatste vergezicht. „Van een lockdown is absoluut geen sprake. Het is alleen een mogelijke stip op de horizon. Het gaat vooral om de boodschap: hou je aan de maatregelen.” Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft de brief mede-ondertekend, net als bestuurders van de TU Delft en de GGD.

Volgens het coronadashboard van de overheid registreerde de GGD in Delft op 9 september maar liefst 50 nieuwe besmettingen. De dagen daarna schommelde dit aantal tussen de circa 11 en 29. Studenten zijn vaak de klos. Zij vormen ook ongeveer een kwart van de bevolking van de stad, zegt de woordvoerster van de gemeente.

Concreet roepen de studentenverenigingen de studenten op zich bij milde klachten snel te laten testen, thuis te blijven in de tussentijd en niet met te veel mensen samen te komen zonder afstand van elkaar te houden.