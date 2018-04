Studentenoverleg: tijd van praten voorbij

Studentenorganisatie ISO is ‘geschrokken’ van het vernietigende rapport van de Inspectie van het Onderwijs. „De onderwijsinspectie laat nu voor het zoveelste jaar op rij zien dat ons onderwijs grote problemen kent als het gaat om de kansengelijkheid van kinderen, jongeren en studenten. De tijd van praten is nu echt voorbij. Het is de hoogste tijd voor acties”, zegt Rhea van der Dong, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg.

De studentenorganisatie noemt het ook zorgelijk dat bepaalde groepen studenten veel meer uitvallen in het hoger onderwijs. „Als je een jongen met een migratie-achtergrond bent, is de kans maar zo’n 35 procent dat je met een diploma van de hogeschool afkomt. Dat zijn echt verschrikkelijke cijfers, die om directe actie vragen”, aldus Van der Dong. Zij maakt zich ook zorgen om het onderwijs dat steeds minder goed aansluit op de arbeidsmarkt.