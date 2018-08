„Studentenkamer 100 euro te duur”

Studenten betalen gemiddeld meer dan 100 euro per maand te veel aan huur. Dat meldt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) op basis van een puntensysteem om de maximale huur van een kamer te bepalen.

Volgens de bond lieten meer dan 10.000 studenten hun kamerprijs afgelopen jaar controleren. Driekwart daarvan betaalt te veel, stelt de LSVb vast. „Er zijn studenten die soms wel 300 euro te veel betalen voor hun kamer”, aldus de studentenorganisatie. Amsterdam is de stad met de hoogste huren, gevolgd door Utrecht en Den Haag. Gemiddeld genomen betalen studenten ongeveer 350 euro aan kale huurprijs.

Studenten die te veel huur betalen moeten volgens de LSVb eerst om een huurverlaging vragen aan hun huisbaas. Als de verhuurder hier niet in meegaat, kunnen studenten bij de Huurcommissie aankloppen. Zo’n procedure kan echter maanden duren.

„Het is onvoorstelbaar dat de overheid niet ingrijpt en de studenten zo laat uitbuiten. Door het grote tekort aan studentenkamers hebben studenten geen keus en moeten ze wel woningen aannemen die onbetaalbaar zijn”. Huisjesmelkers die structureel te veel vragen zouden volgens de LSVb hoge boetes moeten krijgen.

Via het zogeheten woningwaarderingsstelsel (WWS) kan bepaald worden of de huurprijs terecht is of niet.