De brandweer in Vlissingen heeft een studentenflat in de Joost de Moorstraat ontruimd nadat er in het begin van de avond brand was uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur snel doven, meldde de veiligheidsregio. De vierde en vijfde verdieping staan vol rook. Vijf mensen hebben rook ingeademd en zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Alle kamers worden opengemaakt en gecontroleerd door de brandweer.