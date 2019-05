„Studentencampussen Amsterdam onveilig”

De ASVA Studentenunie waarschuwt voor onveilige situaties op studentencampussen in Amsterdam. De organisatie zegt dat het de afgelopen twee maanden 39 meldingen heeft binnengekregen over incidenten. Het gaat volgens de ASVA vooral over geweldsincidenten, zedendelicten, beroving en inbraak.

„Dat studenten zulke onveilige situaties ervaren op de plek waar ze wonen is onacceptabel, maar er wordt al jarenlang weinig aan gedaan”, zegt de voorzitter van de ASVA Alba van Vliet. „De gemeente, woningcorporaties en de politie moeten nu echt snel met structurele oplossingen over de brug komen.”

Een groot deel van deze meldingen kwam van de Spinozacampus en de nabijgelegen flats Echtenstein en Bergwijkdreef in Amsterdam-Zuidoost. Ook de campus op de NDSM-werf wordt door meerdere studenten als onveilig ervaren.