Studenten willen premier Rutte Tikkies sturen

Studenten die vinden dat ze de dupe zijn van het leenstelsel, worden op Facebook opgeroepen Tikkies te sturen naar premier Mark Rutte. Het gaat om jongeren die in het collegejaar 2015-2016 of daarna aan hun opleiding zijn begonnen.

„Op 24 november gaan we massaal Tikkies sturen naar Mark Rutte met onze studieschuld. Wij willen ons geld terug omdat wij tussen het afschaffen en de herinvoering van de basisbeurs vallen.” De initiatiefnemers lijken overigens niet te beschikken over het 06-nummer van de premier om betaalverzoeken te doen. Onder de oproep op Facebook staat een mobiel telefoonnummer van de VVD-fractie, Ruttes partij.

De VVD laat weten dinsdag al tientallen Tikkies te hebben ontvangen, veelal voor 750 euro, het maximale bedrag dat in de app kan worden gevraagd. „Prima toch, dat studenten zo betrokken zijn bij hun toekomst en op deze originele manier hun stem laten horen!”, zegt een woordvoerder. Het initiatief komt van Youri Hoogewoning, student aan de Fontys Hogescholen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van het huidige systeem, maar in het regeerakkoord is afgesproken er niet aan te tornen.

Maandag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat de totale studieschuld van (oud)studenten dit jaar 19,3 miljard euro is, 1,9 miljard euro meer dan in 2018. Voorzitter Alex Tess Rutten van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemde het in een reactie „onverantwoord dat we jonge mensen met zo’n schuld opzadelen. Het wordt tijd dat de regering het leenstelsel afschaft en deze pechgeneratie compenseert”, liet ze maandag weten. „Het is hoog tijd voor een ander systeem”, zei ook voorzitter Kees Gillesse van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Het nieuwe leenstelsel werd in het studiejaar 2015-2016 ingevoerd als vervanging van de basisbeurs. De gemiddelde studieschuld liep daarna op van 12.400 euro (in 2015) naar dit jaar 13.700 euro.