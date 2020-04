Studenten willen oplossing voor door corona gemiste inkomsten

Studenten sturen donderdag massaal twitterberichten aan Kamerleden om die te wijzen op hun zorgwekkende financiële situatie in de coronacrisis. „Veel studenten staat het water aan de lippen. Ze hebben al twee maanden geen werk en inkomsten meer”, zegt Bas van Weegberg, voorzitter van FNV Young & United. Een student mist gemiddeld 500 tot 600 euro per maand, becijfert Van Weegberg, en dat is vaak de helft van hun inkomen.

Alex Tess Rutten, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond laat weten daarover ook al weken aan de bel te trekken, maar een oplossing lijkt nog niet in zicht. De compensatieregeling die er is voor werkgevers komt in de praktijk niet aan bij studenten, stellen de bonden

In theorie geldt de regeling voor iedereen, maar in de praktijk vallen veel flexwerkers, waaronder studenten, buiten de boot. Studenten en andere flexwerkers worden in veel gevallen „zonder pardon” aan de kant gezet, zeggen de organisaties. Zo worden ze vaak niet meer ingeroosterd, ontslagen of worden ze verwezen naar vakantie-uren of de mogelijkheid om extra te gaan lenen.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft volgens de bonden toegezegd voor deze groep naar een oplossing te kijken. Van Weegberg: „Maar het is inmiddels ruim een maand geleden dat richting bedrijven en vaste medewerkers duidelijkheid is verschaft over compensatie. Flexwerkers, onder wie bovengemiddeld veel studenten, zitten nog altijd in onzekerheid.”