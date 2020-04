Studenten vragen meer duidelijkheid over coronaregels

Bewoners van studentenhuizen willen meer duidelijkheid over de coronaregels waar ze zich aan moeten houden. In een brief aan het Veiligheidsberaad van burgemeesters beklagen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en lokale studentenorganisaties zich erover dat veel verwarring bestaat over de regels.

Ze maken zich zorgen over het risico dat ze in eigen huis beboet kunnen worden als ze geen anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Ze vinden dat studentenhuizen aangemerkt moeten worden als huishouden, omdat de bewoners gebruikmaken van allerlei gezamenlijke voorzieningen en het praktisch dus vrijwel onmogelijk is om elkaar te ontlopen. Als studentenhuizen als huishouden worden beschouwd, is de verplichting om afstand te houden niet van toepassing.

„Het lijkt ons ondoenlijk en ook onwaarschijnlijk dat het de bedoeling is om studenten in hun eigen huis op samenscholing te beboeten”, schrijven de organisaties aan voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. Bruls is tevens burgemeester van Nijmegen.

De studenten zeggen dat al op diverse plaatsen studenten die in hetzelfde huis wonen zijn beboet omdat ze buiten te dicht bij elkaar zaten. Ze pleiten voor „uniforme richtlijnen”, zowel voor binnen als voor buitenruimtes als balkons en tuinen.