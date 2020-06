‘Studenten stellen buitenlandervaringen uit door coronacrisis’

Een op de drie Nederlandse studenten en scholieren stelt studie, stage of tussenjaar in het buitenland uit door de coronacrisis. Sommigen zien zelfs helemaal af van hun buitenlandplannen, omdat uitstel alleen al studievertraging oplevert. Dat concludeert Nuffic, een organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Nuffic ondervroeg 654 Nederlandse studenten en scholieren.

Normaal gesproken gaan er tienduizenden Nederlandse studenten uit het mbo en hoger onderwijs naar het buitenland. De ondervraagde jongeren zijn in meerderheid wel nog net zo enthousiast of zelfs enthousiaster over een buitenlandervaring als voor de coronacrisis. Maar een grote meerderheid (79 procent) ziet online-alternatieven niet als volwaardig alternatief voor een fysieke buitenlandervaring.

„Een internationale ervaring waarbij je echt de grens over gaat, blijkt voor veel studenten in deze tijd onmogelijk. Zonde natuurlijk, omdat we weten dat een buitenlandervaring studenten veel kan opleveren aan vaardigheden die je voorbereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst”, aldus Freddy Weima, directeur van Nuffic. „Die vaardigheden heb je tijdens en na deze crisis hard nodig. Daarom moeten we blijven zoeken naar manieren om studenten ervaring op te laten doen met andere culturen, zienswijzen en manieren van werken.”