Studenten snappen Segers niet

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) kan de ChristenUnie niet helemaal meer volgen als het om de studieschuld van studenten gaat. Volgens de organisatie wil de partij wat tegen die schulden doen, maar werkt ze er tegelijk aan mee door steun te geven aan een hogere rente op studieschulden.

De schuldenlast wordt „ in toenemende mate een molensteen om de nek van onze jongste generatie”, zei partijvoorman Gert-Jan Segers tijdens het debat over de plannen van het kabinet voor volgend jaar. De ChristenUnie wil dat dit probleem hoog op de agenda van het kabinet komt.

Het ISO heeft hem nu een open brief geschreven: „Niemand wil dat we een jonge generatie het idee geven dat schulden hebben ‘normaal’ is en niemand wil dat jongeren excessief lenen. Ook de ChristenUnie stipt dit regelmatig terecht aan. Het is echter in dit licht onverklaarbaar dat de ChristenUnie hieraan bijdraagt door een maatregel te steunen die 100 procent tegenstrijdig is met uw oproep. Want door de rente op studieschulden te verhogen, is ook uw partij verantwoordelijk voor de duizenden euro’s aan extra schulden voor studenten.”