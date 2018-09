„Studenten ruim 2 procent er op achteruit”

Studenten gaan er in 2019 minimaal 2 procent in koopkracht op achteruit. Dat meldt de jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, in een vrijdag verschenen rapport.

Het rapport, onderschreven door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond, geeft een beschrijving van de gevolgen van het kabinetsbeleid op de portemonnee van studenten.

Voorzitter van het CDJA, Lotte Schipper: „Het verhaal van dit kabinet ‘dat iedereen er op vooruit gaat’ is natuurlijk heel positief, maar helaas blijkt het voor jongeren niet te kloppen. Studenten gaan er in 2019 zelfs als enige groep binnen de samenleving juist hard op achteruit. Vooral de verhoging van de BTW, maar ook de hoge huren van studentenkamers en het ontbreken van de basisbeurs hakken er bij studenten flink in.”

ISO-voorzitter Tom van den Brink: „De financiële positie van studenten is zorgelijk, en met dit rapport wordt dat feit weer bevestigd. Het wordt tijd dat het kabinet dit serieus neemt en maatregelen treft én schrapt om studenten tegemoet te komen”.

De publicatie van het rapport komt op de dag dat premier Mark Rutte een reactie moet geven op de algemene beschouwingen van woensdag.