Studenten pabo haken af door toets

Door een tegenvallend aantal aanmeldingen op pabo's groeien de zorgen over het lerarentekort op basisscholen. Veel nieuwe pabo-studenten struikelen al voordat het eerste leerjaar is begonnen. De oorzaak, schrijft het AD, zijn de te moeilijke toelatingstoetsen.

Studenten die havo of mbo hebben gedaan, maar geen aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek in hun vakkenpakket hadden, moeten sinds 2014 zo'n toelatingstoets maken. Het ministerie van Onderwijs heeft die ingevoerd om de kwaliteit op de pabo's te verbeteren. Ruim een kwart van de studenten haalde de toelatingstesten de afgelopen jaren echter niet,.

Volgens ramingen stijgt het tekort van 2322 leraren en directeuren nu naar een tekort van ruim 4000 in 2023. Als er niets verandert, kan dit leiden tot een tekort van bijna 11.000 fulltime-professionals in 2027.