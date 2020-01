Studenten: leerrekening maakt geen einde aan onze problemen

Het plan om iedere Nederlander een ‘leerrekening’ te geven, waaruit opleidingen kunnen worden betaald, kan volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Jong niet los worden gezien van de financiële problemen die studenten ervaren door het leenstelsel. De commissie-Borstlap, die uitgebreid advies aan het kabinet heeft uitgebracht over de arbeidsmarkt, gaat hier volgens de organisaties aan voorbij.

„De commissie rept met geen woord over de inkomenspositie van studenten, terwijl dat een bepalende factor is in de kansenongelijkheid in het onderwijs”, stellen de organisaties. De commissie-Borstlap stelt onder meer voor om alle Nederlanders een soort studiebeurs toe te kennen, met genoeg geld erin voor een universitaire opleiding.

LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten had graag gezien dat de commissie het punt over studiekosten breder had getrokken. „Huur, studieboeken en dagelijkse benodigdheden moeten ook betaald worden. Sinds de invoering van de basisbeurs in 1986 verslechterde de inkomenspositie van studenten alleen maar. Borstlap kan die inkomenspositie niet negeren, wil hij iets betekenen voor studenten.”

Het plan voor een leerrekening is overigens al vaker voorgesteld. De Sociaal-Economische Raad (SER) kwam in 2006 én in 2017 ook al met dit idee.