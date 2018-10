Studenten knuffelen met pups tegen stress

Studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) kunnen maandag en dinsdag hun stress om de aanstaande tentamens verminderen door even te knuffelen met een puppy. In de universiteitsbibliotheek aan het Singel kunnen ze een kwartiertje doorbrengen in een speciale puppykamer.

Het initiatief, dat al eerder is gedaan op universiteiten in het buitenland, werd niet door iedereen goed ontvangen. Zo stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over de puppykamer. Volgens de partij hebben verscheidene deskundigen kritiek geuit op het idee, omdat het geknuffel bij de jonge hondjes juist weer voor stress kan zorgen.

Dit was echter geen aanleiding voor de UvA ervan af te zien. De instelling liet op de website weten dat er maar een beperkt aantal studenten naar binnen kan. De plekken waren overigens binnen een mum van tijd vergeven.