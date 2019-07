Studenten klaar voor record met ligfiets

Studenten van de TU Delft onthullen zaterdag een nieuwe hightech ligfiets, waarmee het wereldrecord van 121,8 kilometer per uur in het klassement voor vrouwen verbroken moet gaan worden. Het studententeam doet in september mee aan de World Human Powered Speed Challenge in Nevada (Verenigde Staten), een internationale competitie waarin snelle aerodynamische fietsen en topsporters strijden om de hoogste snelheid.

Het omhulsel van de ligfiets, de VeloX 9, ziet er zeer gestroomlijnd uit. Daardoor is de luchtweerstand volgens de studenten extreem laag. Daarbij is gebruikgemaakt van lichtgewicht materialen en een innovatief tandwielsysteem, waardoor de wrijving van de ketting lager is dan bij een gewone fiets. „Bovendien rijdt de VeloX dit jaar met speciaal voor het team ontwikkelde banden zodat de VeloX de allerlaagste rolweerstand ondervindt”, aldus het Human Power Team.

De Utrechtse Rosa Bas en Leidse Jennifer Breet pogen dit jaar een nieuw record neer te zetten. Vorig jaar wist het Delftse team de eerste en tweede plek te behalen. Het huidige vrouwenrecord staat al sinds 2010 op naam van de Française Barbara Buatois.

De nieuwe ligfiets wordt zaterdag getoond bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.