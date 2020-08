Studenten in actie tegen hoge woonkosten: dan maar zelf bouwen

Studenten voeren deze week actie tegen woningnood en de hoge kamerprijzen die daarvan het gevolg zijn. Ze maken iedere dag in een andere stad hun punt. Dinsdag staat Groningen op het programma, woensdag zijn acties in Utrecht en Amsterdam en donderdag willen de studenten hun laatste en grootste actie houden in Nijmegen. Op Plein ’44 in de Gelderse stad gaan de studenten een poging doen om zelf huisjes te bouwen.

„Hoewel we zelf niet kunnen bouwen, worden we hier door het leenstelsel wel toe gedwongen”, stelt voorzitter Bas van Weegberg van FNV Young & United, dat de acties samen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) organiseert. Ze begonnen maandag in Wageningen, waar studenten koepeltentjes opzetten op de Markt.

„Met de huidige hoge kamerprijzen zijn we 35 jaar bezig met afbetalen”, zegt Van Weegberg. Volgens FNV Young & United kost een gemiddelde studentenkamer tegenwoordig tussen de 420 en 520 euro. Uitschieters boven de 700 zijn volgens de studentenorganisaties geen uitzondering.

Voorzitter Lyle Muns van de LSVb noemt de prijzen ‘bizar’. „We willen niet dat studenten zich in de schulden moeten steken om huisjesmelkers te sponsoren.” Een van de oplossingen is volgens de organisaties dat de basisbeurs voor studenten wordt heringevoerd. Die moet hoog genoeg zijn om in combinatie met een bijbaan van 12 uur per week zonder schulden te kunnen afstuderen, vinden ze.