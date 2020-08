Studenten in actie tegen ‘belachelijke’ kamerprijzen

Studenten van de Landelijke Studentenvakbond LSVb en FNV Young & United gaan volgende week in vijf studentensteden actievoeren tegen „belachelijk hoge huurprijzen voor studentenkamers”. Volgens de actievoerders is 400 euro per maand een redelijke prijs voor een studentenkamer, maar een huur van 600 euro is heel normaal. In sommige steden zijn prijzen van 700 euro per maand en hoger geen uitzondering, aldus Lyle Muns van de LSVb.

In Nederland bestaat een tekort van ongeveer 40.000 wooneenheden voor studenten, aldus Mons. Daardoor kunnen particuliere verhuurders en huisjesmelkers de prijzen enorm opdrijven. Een oplossing zou kunnen zijn dat elke student een woontoeslag krijgt voor wonen op kamers. Een ander alternatief is het opnieuw invoeren van de basisbeurs. „Wij willen dat studenten schuldenvrij kunnen afstuderen. Het is bizar dat studenten om te kunnen wonen een enorme studieschuld moeten opbouwen, die ze in de 35 jaar daarna moeten afbetalen. Zo worden huisjesmelkers gesponsord.”

De actieweek begint maandag in Wageningen, waar op de Markt tenten worden opgezet. Bij de tenten staat op een bord hoeveel een kamer van hetzelfde aantal vierkante meters kost. In Nijmegen gaan studenten volgende week donderdag op Plein ’44 zelf huizen bouwen. Ook in Groningen, Utrecht en Amsterdam wordt actiegevoerd.