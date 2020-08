Studenten hadden gepolst willen worden over besluit intro-weken

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is opgelucht dat een deel van de introductieactiviteiten kan doorgaan, maar is kritisch op de wijze waarop het kabinet dit besluit heeft genomen. „De minister-president heeft jongeren opgeroepen om mee te denken, maar in deze beslissing over jongeren zijn zij niet betrokken”, stelt ISO-voorzitter Dahran Çoban.

„Er wordt nu een nationale beperking opgelegd met weinig ruimte voor maatwerk in de regio, dat gesprek zouden studenten graag aangaan”, aldus Çoban.

Het ISO laat weten dat het zich zorgen maakt over de studenten die nu beginnen aan hun studie. „Studeren is meer dan het opdoen van kennis achter je beeldscherm en in de boeken; het is juist het moment waarop je veel mensen leert kennen en jezelf ontwikkelt”, zegt Çoban. „Zonder binding met studiegenoten, het studentenleven en verenigingen zijn wij bang voor het mentale welzijn en de eenzaamheid van de startende eerstejaars.”

Premier Mark Rutte maakte donderdag op een persconferentie bekend dat de introductieactiviteiten voor studenten mogen doorgaan, maar dan wel in een aangepaste vorm. Onderwijsinstellingen moeten hun activiteiten zo veel mogelijk online organiseren. Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Die fysieke bijeenkomsten moeten in kleine groepen worden gehouden, met een eindtijd van uiterlijk 22.00 uur. Ook mag er geen alcohol worden gedronken.