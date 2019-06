Studenten Delft gaan voor hyperlooprecord

467 kilometer per uur. Dat is de hoogste snelheid die een zogeheten hyperloop ooit heeft bereikt op een testbaan, en een studententeam uit Delft wil dat wereldrecord breken. Ze onthulden maandag de capsule waar dat mee moet gebeuren, de Atlas 02. Die trekt sneller op dan een Formule 1-auto en remt vier keer zo hard, aldus de studenten.

De veertig studenten van het Delft Hyperloop Team doen op 21 juli mee aan de SpaceX Hyperloop Pod Competition in Californië. Dat is een ontwerpwedstrijd van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk (Tesla, PayPal). Behalve Delft zijn nog 21 teams geselecteerd. Die worden aan allerlei veiligheidstests onderworpen. Uiteindelijk krijgen slechts drie teams de kans hun capsule daadwerkelijk te laten rijden door een buis van 1 kilometer.

Hyperloop

Musk is de drijvende kracht achter het concept van de hyperloop. Dat is een soort vacuümtrein. Een capsule vliegt door een buis, die vrijwel vacuüm is gezogen. Het idee is dat de trein door de lage luchtweerstand enorme snelheden kan bereiken, sneller dan het geluid en sneller dan passagiersvliegtuigen. Een rit Amsterdam-Parijs zou dan een half uur duren.

De Delftse studenten probeerden vorig jaar ook de wedstrijd te winnen. Ze hoopten hun capsule met ongeveer 450 kilometer per uur door een speciale buis te laten schieten, maar door een technisch probleem ging hij niet harder dan 142. Tot overmaat van ramp vestigden de Duitse rivalen het wereldrecord. Delft had de eerste hyperloopwedstrijd gewonnen, begin 2017.