Studenten blij met erkenning, maar geboden steun ‘niet genoeg’

Studentenorganisaties zijn blij dat het kabinet in deze coronacrisis „eindelijk” ook met steun voor studenten komt. Maar volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United is er meer hulp nodig. Ze vinden het ook niet uit te leggen dat studenten en flexwerkers minder recht zouden hebben op compensatie dan iemand die al vastigheid heeft opgebouwd.

De compensatie voor inkomensverlies van studenten en andere flexwerkers is een vast bedrag van 600 euro gedurende drie maanden. Daarvoor moet iemand aantonen dat hij of zij in februari 500 euro of meer verdiende.

„Het blijft pleisters plakken. De steun komt erg laat en het blijft een rigide regeling”, zegt voorzitter Bas van Weegberg van FNV Young & United. „Als je net in februari een pechmaand had, of je verdiende 499 euro, dan ben je alsnog de sjaak.”

Zijn collega-voorzitter Alex Tess Rutten van LSVb vult aan: „De gemiddelde student die wij gesproken hebben, verdiende 530 euro per maand. Dat betekent dat er nog een hoop onder de 500 euro verdienden en dus buiten de boot vallen. En op een studentenbudget is dat nog steeds een flinke smak geld om te verliezen.”

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 zijn studenten in hoge mate financieel afhankelijk geworden van extra inkomsten uit bijbanen. Om de structurele afhankelijkheid van de bijbaan te verminderen voeren de LSVb en FNV Young & United sinds vorig jaar gezamenlijk actie voor afschaffing van het leenstelsel en herinvoering van een basisbeurs.