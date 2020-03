Studenten blij met duidelijkheid over coronabeleid

De studenten zijn blij dat er duidelijkheid is over sluiting van scholen tot en met tenminste 28 april. Volgens voorzitter Alex Tess Rutten van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) was er bij studenten onduidelijkheid ontstaan omdat een aantal scholen al had besloten langer dicht te blijven. „Dat zorgde toch wel voor wat verwarring. Studenten vroegen zich af of ze dan wel veilig naar college konden als hun school niet langer dicht zou blijven. Nu zit iedereen weer op één lijn.”

De LSVb hoopt wel dat er goed naar de gevolgen van een langere sluiting wordt gekeken. „Er is nu wel al hard gewerkt aan digitaal onderwijs. Maar we willen ook graag duidelijkheid over een compensatieregeling. Als een studie langer duurt kost dit al gauw 10.000 extra. Er wordt nu wel gezegd dat er meer geleend kan worden, maar studenten moeten toch niet worden opgezadeld met meer schuld. Er moet toch wel een compensatie voor een studievertraging komen.”