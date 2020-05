‘Studenten blij met docenten, maar bezorgd over studievertraging’

Studenten zijn positief over de toegankelijkheid van hun docenten en over de vormen van online-onderwijs. Wel maken ze zich zorgen over een eventuele studievertraging die ze oplopen in de huidige coronatijd. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) ondervroeg 427 studenten, waarvan 53 procent studeert aan een hogeschool en de rest aan een universiteit.

Uit de resultaten komen volgens de LSVb drie belangrijke aanbevelingen naar voren: onderwijsinstellingen moeten duidelijk en tijdig communiceren over studievoortgang, er moet meer maatwerk komen in het afstandsonderwijs én instellingen moeten streven naar zoveel mogelijk één-op-één contact tussen studenten en hun begeleiders.

Studenten geven verder aan het sociaal contact met medestudenten te missen, en het fijn te vinden om hun tijd vrijer in te kunnen delen. Sommigen vinden de onderwijskwaliteit niet altijd vergelijkbaar met fysiek onderwijs.

De LSVb roept op het afstandsonderwijs heel goed te evalueren, zodat er lessen voor de toekomst geleerd kunnen worden. Als fysiek onderwijs weer mogelijk is kunnen de voordelen ervan worden overgenomen, om zo de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te vergroten.