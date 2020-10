Student wordt opgeroepen de coronaregels goed na te leven

Onder het motto ‘Daar doen we het voor’ begint deze woensdag een campagne die studenten moet aanzetten om de coronamaatregelen beter na te leven. Het is een initiatief van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), dat is de koepel van studentenverenigingen, en minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs geeft het startschot.

De campagne wordt gelanceerd omdat nog steeds een deel van de coronabesmettingen plaatsvindt in studentenhuizen en op andere plekken waar studenten samenkomen. Er hoort ook een website bij waarop de campagne wordt toegelicht en initiatieven van (verenigings-)studenten te vinden zijn.

De LKvV is het overkoepelend orgaan van 48 studentengezelligheidsverenigingen in dertien steden in Nederland. Ze vertegenwoordigt daarmee 44.000 hbo- en universiteitsstudenten.