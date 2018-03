Student vast voor beïnvloeden verkiezingen

Een 24-jarige Rotterdamse student is aangehouden voor het beïnvloeden van de gemeenteraadsverkiezingen. De hbo-student is woensdag opgepakt voor het verspreiden van een misleidende brief met een nagemaakt logo van de gemeente Rotterdam. In de brief wordt Rotterdammers gevraagd een test af te leggen om te kijken of ze genoeg weten van het Nederlandse democratische stelsel. Een tweede verdachte wordt later verhoord.

Vooralsnog houdt de politie er rekening mee dat de brief in omloop is gekomen als gevolg van een schoolopdracht. Maar het heeft wel geleid tot beïnvloeding van de verkiezingen, aldus de politiewoordvoerster. Mensen die de vragenlijst via de computer invulden kregen de mededeling dat zij niet mochten stemmen omdat ze te weinig voorkennis zouden hebben. Ook kregen ze aanbiedingen voor computerprogramma’s te zien.

De gemeente Rotterdam waarschuwde dinsdag, de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, voor de misleidende brief die in omloop was. De gemeente deed ook aangifte. Burgemeester Ahmed Aboutaleb liet het ANP woensdag weten dat hij een hartig woordje met „de nepperd” gaat spreken. Aboutaleb kreeg de nacht naar woensdag een mailtje waarin de student opbiechtte dat hij de ophef had veroorzaakt. Het zou gaan om een onderzoeksproject van studenten.

De politie was de verdachte snel op het spoor en doorzocht dinsdagavond zijn woning. De student zit nog vast, de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De internetsite waarop Rotterdammers werden aangemoedigd om de ‘stemdrempeltest’ te doen is uit de lucht gehaald.