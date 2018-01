Student gewond bij steekpartij op campus WUR

Een student is donderdagmorgen gewond geraakt bij een steekpartij in een gebouw op de campus van Wageningen Universiteit en Researchcentrum WUR. Hij ligt in het ziekenhuis. Een tweede man kreeg een klap tegen zijn hoofd. Er is een verdachte opgepakt, aldus de politie.

De man die werd geslagen is een redacteur van het Wageningse universiteitsblad Resource. Hij schrijft op de site van het blad dat hij twee studenten in de hal van gebouw Forum zag „duwen en stoeien”. Toen een van de twee het zichtbaar benauwd kreeg, wilde de redacteur tussenbeide komen, maar kreeg hij een harde klap. De aangevallen student zou bij zijn oog zijn gestoken.

De verdachte vluchtte en verstopte zich in een sloot. Hij zou volgens de politie verward zijn en zich flink hebben verzet bij zijn arrestatie.

Het incident is door veel mensen gezien. Er is gezorgd voor opvang van de geschokte toeschouwers. De universiteit heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld voor bezorgde ouders van Wageningse studenten.