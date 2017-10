‘Struinverbod’ rond vindplaats Anne Faber

De exacte plek waar het lichaam van Anne Faber donderdag is gevonden, is niet toegankelijk voor publiek. Mensen die die plek in het Horsterwold bij Zeewolde willen bezoeken, moeten op de paden blijven. Toezichthouders zorgen ervoor dat belangstellenden daar niet door de bossen gaan struinen, al was het maar „omdat dat niet kies en respectvol is”, laat een woordvoerster van Staatsbosbeheer vrijdag weten.

De politie gaf het dichtbeboste gebied aan het Nulderpad donderdagavond vrij nadat het lichaam van Faber was weggebracht. Bosbeheerder Staatsbosbeheer wil niet dat mensen in het weekeinde massaal op zoek gaan naar de exacte plekken waar donderdag is gegraven en gezocht. In het gebied geldt een struinverbod.

Staatsbosbeheer verwacht dit weekeinde veel belangstelling voor het Horsterwold. Langs het Nulderpad, dat naar de vindplaats leidt, zijn vrijdag al bloemen gelegd. „Dat is een prima plek voor mensen die iets voor Anne Faber willen achterlaten. We willen niet dat er her en der in het natuurgebied van alles achterblijft.”

In overleg met de gemeente Zeewolde is het zogenoemde Vlindermonument aan het Kluunpad in die plaats aangewezen als centrale herdenkingsplek voor Faber. Het Vlindermonument is een symbool „voor iedereen die ons ontvallen is”, aldus de gemeente. Het Kluunpad ligt vrij dicht bij het Horsterwold.