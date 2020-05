Strottenhoofd bij kringloop is preparaat uit ziekenhuis

De politie zegt dat er geen misdrijf in het spel is rond het strottenhoofd dat dinsdag in een emmertje met sterk water werd gevonden bij een Zwolse kringloopwinkel. Het strottenhoofd, waarvan forensische rechercheurs dinsdag vaststelden dat het menselijk weefsel betreft, blijkt een preparaat te zijn, afkomstig uit het Isala ziekenhuis in Zwolle.

Preparaten worden gemaakt van lichaamsdelen van overledenen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld. De geprepareerde lichaamsdelen worden gebruikt voor medisch onderzoek en onderwijs. Meestal worden preparaten na gebruik vernietigd of gecremeerd. Volgens een woordvoerder van het Isala ziekenhuis worden preparaten daar na gebruik in vaten naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf voor medisch afval van ziekenhuizen gebracht.

Het Isala ziekenhuis stelt in een verklaring dat het preparaat uit 2003 is gebruikt voor medisch onderwijs. Een arts die inmiddels met pensioen is, heeft het naar de kringloopwinkel gebracht. Die arts had oud materiaal verzameld om terug te brengen naar het ziekenhuis zodat het op de gebruikelijke wijze kon worden afgevoerd. Het strottenhoofd eindigde per ongeluk in de verkeerde doos, waardoor het bij de kringloopwinkel terechtkwam.

Het Isala ziekenhuis stelt het lugubere incident „ten zeerste” te betreuren en heeft excuses aangeboden aan de betrokken medewerkers van de kringloopwinkel. Het ziekenhuis benadrukt in de verklaring dat het ten strengste verboden is om preparaten mee naar huis te nemen en doet intern onderzoek.