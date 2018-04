Stroomvoorziening Amsterdam-Zuidoost werkt weer

Huishoudens in Amsterdam-Zuidoost krijgen langzamerhand weer stroom. Dat zei een woordvoerster van TenneT. De spanning op de verbindingen is hersteld. De oorzaak van de stroomstoring is het uitvallen van de hoogspanningsverbindingen Bijlmer Zuid-Vensterweg en Bijlmer Zuid-Amstelveen van netbeheerder Tennet. Dat gebeurde rond 00.45 uur. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Liander is bezig de stroomvoorziening naar alle klanten in het getroffen gebied te herstellen. Liander verwacht dat iedereen rond 09.30 uur weer stroom heeft.

Door de stroomstoring zaten 18.000 aansluitingen, huizen en bedrijven, in Amsterdam zonder stroom. Ook Schiphol had last van een stroomstoring. Schiphol is niet rechtstreeks aangesloten op deze stroomverbinding, maar mogelijk was de storing daar het gevolg van een spanningsdip die door de stroomstoring werd veroorzaakt, zoals de woordvoerster het noemt. „Grote kans dat deze dip een indirect gevolg is van de storing”, aldus de zegsvrouw.

TenneT heeft laten weten dat mensen die langer dan vier uur zonder stroom zaten recht hebben op compensatie. Deze compensatie gaat volledig automatisch en verloopt via netbeheerder Liander.