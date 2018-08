De stroomstoring donderdagochtend in Midden-Brabant treft zeker enkele tienduizenden huishoudens. Een woordvoerder van de beheerder van het hoogspanningsnet Tennet heeft dat gezegd in een eerste toelichting.

De storing begon om 8.08 uur in Tilburg en Boxtel. In Boxtel is de stroomvoorziening binnen een half uur hersteld.

Op de hoogspanningsstations in Tilburg en Boxtel zijn specialisten op zoek naar de oorzaak. Hoelang de storing nog gaat duren, kon Tennet nog niet zeggen.