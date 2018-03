Stroomstoring treft Amsterdam

Een stroomstoring heeft vrijdagochtend musea, trams en 28.000 huishoudens in Amsterdam getroffen. Zo moest het Rijksmuseum worden ontruimd. Ook het Allard Pierson Museum had geen stroom meer en moest sluiten.

Graafwerkzaamheden in de Daniƫl Stalpertstraat in Amsterdam-Zuid zijn de vermoedelijke oorzaak. De werkzaamheden veroorzaakten een kettingreactie waardoor de stroom in een groot deel van de buurt uitviel. Bij het Weteringcircuit raakte een persoon door kortsluiting gewond. Hij is met brandwonden naar een ziekenhuis overgebracht. In een stroomverdeelkast in de Quellijnstraat had een explosie plaats en brak brand uit.

Door de stroomstoring moesten alle 1500 bezoekers aan het Rijksmuseum het gebouw uit. De evacuatie verliep rustig, zei een woordvoerster. Volgens haar zijn de kunstwerken niet in gevaar geweest, omdat een noodaggregaat de beveiliging garandeert. Het museum verwacht voorlopig nog niet open te kunnen. Wie zijn kaartje nog heeft mag op later moment terugkomen.

Het tramverkeer lag korte tijd stil. Rond 11.30 reed ongeveer de helft van de tramlijnen weer de normale route. Alleen de lijnen die het getroffen gebied in de wijk De Pijp doorkruisen, rijden nog niet doordat er geen stroom op de bovenleiding staat. De metro bleef tijdens de stroomstoring gewoon in bedrijf.

De politie heeft, zoals gebruikelijk bij grote stroomstoringen, extra agenten de straat op gestuurd.

Netbeheerder Liander verwacht dat de stroomvoorziening rond 13.30 uur is hersteld.