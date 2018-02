Een deel van Schiphol is zaterdag enige tijd getroffen door een stroomstoring. Daardoor werkte het bagage-afhandelingssysteem niet naar behoren en liepen vertrekkende en aankomende reizigers in de hallen 3 en 4 vertraging op.

„De storing is voorbij. We kampen nog wel met wat naweeën, maar de reizigers hebben daar geen last van”, aldus een woordvoerder van de luchthaven.