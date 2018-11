Stroomstoring na brand Steenbergen verholpen

De stroomstoring in Steenbergen en omgeving is voorbij. De storing ontstond donderdagochtend door een brand in een transformatorhuisje. Volgens de veiligheidsregio zaten 7200 huishoudens zonder stroom. De brand werd veroorzaakt door kortsluiting.

De storing trof de plaatsen Steenbergen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, De Heen en St. Philipsland. Het transformatorhuisje werd geheel afgesloten van het stroomnet, zodat de brandweer veilig kon blussen. Netbeheerder Enexis heeft de storing verholpen.