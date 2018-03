Stroomstoring Mediapark Hilversum opgelost

Een stroomstoring in Hilversum heeft ook voor enige overlast gezorgd op het Mediapark. Netbeheerder Liander heeft de storing inmiddels verholpen.

De tv-uitzending van Goedemorgen Nederland van omroep WNL werd voortijdig gestaakt. D66-leider Alexander Pechtold was daar donderdagochtend gasthoofdredacteur. De overige radio- en tv-uitzendingen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) konden op noodstroom wel doorgaan.

In de studio van Radio 1 viel het licht uit, maar de medewerkers konden hun werk doen bij kaarslicht. In totaal zaten twee postcodegebieden in Hilversum en Bussum zonder stroom.

Bij RTL waren geen problemen, meldde presentator Jan de Hoop. „Zullen we een haspel uitrollen naar WNL op NPO1?”, opperde hij op Twitter.