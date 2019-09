Stroomstoring kerk: psalm inzetten met mobiel in plaats van orgel

Preken zonder versterking, zingen zonder orgel, een verkorte dienst: ook kerken hadden last van de stroomstoring die zondagavond de Gelderse Vallei trof.

Rond 18.00 uur viel de stroom uit in delen van Ede, Achterveld, Lunteren, De Glind, Barneveld, Terschuur, Scherpenzeel en Zwartebroek. Duizenden huishoudens zaten zonder stroom.

De storing begon op een tijd dat veel kerken hun avonddienst hielden. Onder meer de gereformeerde gemeente in Barneveld-Zuid had last van de stroomuitval. „De koster ontdekte rond 18.00 uur dat de stroom het niet deed in het gebouw”, vertelt scriba W. van den Brink maandagmorgen. „Toen is hij meteen aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat de dienst toch door kon gaan.”

De microfoon van de predikant deed het dankzij een aggregaat. Daardoor kon de gemeente, die bijna tweeduizend leden telt, de dienst alsnog goed volgen, aldus Van den Brink.

Zingen moest een keer zonder orgel. „Dat ging prima”, volgens de scriba. „De predikant gaf de eerste toon aan en de gemeente zette daarop in.” Volgens Van den Brink reageerden de gemeenteleden „rustig” op de situatie. „Mensen accepteerden dat het wat anders ging dan normaal.”

Omdat de aggregaat alleen voor de microfoon gebruikt kon worden, duurde de dienst iets korter dan gebruikelijk. „We zijn om kwart over acht gestopt. Net voordat het donker werd.”

Mobieltje

Ook in de hervormde gemeente (PKN) van Zwartebroek was de stroomuitval te bemerken tijdens de avonddienst van 18.30 uur. „Er was geen geluid en het orgel deed het niet”, aldus scriba L. Hazeleger. „Het was echt improviseren. Met een mobieltje gaf de predikant de eerste toon van de psalm aan.”

De mobiele telefoon was niet de enige techniek die de predikant zondagavond van pas kwam. „Zonder verlichting is het op de kansel bij ons behoorlijk donker. Gelukkig had de predikant een tablet bij zich waar zijn preek op stond. Op papier had hij de preek een stuk lastiger kunnen lezen.”

Zon

In de gereformeerde gemeente in Nederland te Scherpenzeel gebruikte de predikant een microfoon op een accu. „Die had de koster geregeld bij een begrafenisondernemer”, vertelt de vrouw van scriba Boer. Ook bij het zingen kwam deze microfoon van pas. „De dominee zong de eerste toon in de microfoon. Daarna zetten we met z’n allen in.”

Ondanks dat de verlichting het niet deed, was het toch licht genoeg in het Scherpenzeelse kerkgebouw. „De zon scheen precies op de preekstoel en in de kerk. Dat vonden we bijzonder. De predikant haalde in zijn gebed aan dat God dat zonlicht had gegeven.”