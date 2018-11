Stroomstoring in Steenbergen door brand

Door brand in een transformatorhuisje is in Steenbergen en omliggende plaatsen de stroom uitgevallen. Volgens de veiligheidsregio zitten 7200 adressen zonder elektriciteit. Het gaat naar verwachting enkele uren duren voordat netbeheerder Enexis de storing heeft verholpen.

Het transformatorhuisje is volledig afgesloten van de stroom, zodat de brandweer er veilig kan blussen. Niet alleen in Steenbergen zelf, maar ook in Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, De Heen en St. Philipsland zitten mensen zonder stroom.