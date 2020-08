Een groot deel van Den Haag is getroffen door een stroomstoring. Netbeheerder Stedin meldt dat de storing onder meer delen van het centrum, Scheveningen en Duindorp treft.

Hoeveel mensen, bedrijven en instellingen precies getroffen zijn is nog niet bekend. Stedin onderzoekt wat de oorzaak van de storing is. Het is evenmin bekend hoe lang het gaat duren totdat de stroomvoorziening is hersteld.