De stroomstoring in Delft is verholpen. Maandagmiddag rond 17.30 uur kwamen 3200 huishoudens zonder stroom te zitten. Dat meldde netbeheerder Stedin.

De problemen deden zich voor in de wijk Tanthof en de nabije omgeving. Rond 18.30 uur waren de problemen verholpen. Er is niets bekend over de oorzaak.