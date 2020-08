Stroomstoring Den Haag treft 37.000 klanten van Stedin

Een groot deel van Den Haag is getroffen door een stroomstoring. Netbeheerder Stedin meldt dat de storing onder meer delen van het centrum, Scheveningen en Duindorp treft. Ongeveer 37.000 huishoudens, bedrijven en instellingen zijn getroffen.

Volgens Stedin is de oorzaak een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale op het De Constant Rebecqueplein. Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren totdat de stroomvoorziening is hersteld.

Bij de veiligheidsregio Haaglanden zijn ongeveer tien meldingen binnengekomen van mensen die opgesloten zitten in de lift. Hulpdiensten zijn bezig de opgesloten mensen te bevrijden.

Ook het openbaar vervoer in Den Haag heeft last van de storing. Vervoerder HTM meldt dat tramlijnen 1, 11, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 6 en 9 tijdelijk stilliggen door de stroomstoring. Dat zijn lijnen die rijden in Scheveningen, de tramtunnel langs de Grote Markt en in het Centrum Den Haag.

Winkels in Grote Marktstraat, waaronder De Bijenkorf hebben mensen naar buiten geleid en hebben de deuren gesloten.