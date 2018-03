Stroomstoring Amsterdam voorbij

De stroomstoring in Amsterdam, die vrijdagochtend begon, is na ruim een etmaal helemaal voorbij. Dat heeft netbeheerder Liander gemeld. Op het hoogtepunt zaten 28.000 huishoudens in Amsterdam-Zuid en delen van het centrum zonder elektriciteit, zaterdagochtend vroeg was dat geslonken naar 3000. Vooral de laatste tweehonderd aansluitingen lieten lang op zich wachten, maar kort na 12.00 uur kwam het bericht dat de stroomvoorziening overal was hersteld.

De stroom viel vrijdagochtend rond 10.30 uur uit . Oorzaak waren graafwerkzaamheden op de Daniël Stalpertstraat waarbij een elektriciteitskabel werd geraakt. Trams kwamen stil te staan. Het Rijksmuseum moest worden ontruimd en bleef de rest van de vrijdag dicht. Zaterdag ging het museum weer volgens plan open. De trams rijden nog niet volgens schema.

Huishoudens die meer dan vier uur zonder stroom hebben gezeten, krijgen automatisch compensatie van Liander, ze hoeven daarvoor niets te doen.